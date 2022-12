Harold de pony heeft eigen kalender en opent dag 4 van De Warmste Week met eerste ‘druk’ op de vlam

Dag 4 is gestart met Shetlandpony Harold en haar corgi-vriendjes Ginny en Lenny op het radiopodium. Harold voelde zich goed thuis en drukte meteen op de vlam.

“We hebben een verjaardagskalender gemaakt met elke maand een ander thema”, vertelt eigenaar Caroline Maes uit Heusden-Zolder. “Thuis hebben we nog twee pony’s en een paard en die komen allemaal bijzonder goed overeen. Harold hebben we geadopteerd uit het vogel- en zoogdierenopvangcentrum.”

De Harold-kalender, waarvoor Harold anderhalve dag poseerde, bracht in totaal 4.300 euro op. “We hebben nog een beperkt aantal en als er veel vraag is, kunnen we bijdrukken”, glundert ‘tante Greet Maes die de druk mee financierde. Stefanir Loyens zorgde voor de attributen, en dat waren er flink wat, Liesbeth Driessen, huisfotograaf van UHasselt, maakte de foto’s en Maite Gomez-Sanchez verzorgde de geweldige lay-out.

De kalender is te koop op de Instagram of Facebook-pagina van ... Harold_the_shetland_pony.