Beruchte Franse seriemoordenaar Charles ‘Het Serpent’ Sobhraj vrijgelaten in Nepal

Een rechtbank in Nepal heeft woensdag de vrijlating bevolen van Charles Sobhraj. De Fransman is een beruchte seriemoordenaar, die als inspiratie diende voor de Netflix-serie ‘The Serpent’.

Sobhraj (78) zat een levenslange celstraf uit in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, voor de moord op twee toeristen in 1975. Zijn bijnaam ‘Het Serpent’ verdiende hij door telkens weer te ontsnappen aan de autoriteiten in de vele landen waar hij misdrijven gepleegd zou hebben. Zo wordt hij verdacht van een lange lijst moorden: hij biechtte 12 moorden tussen 1972 en 1976 op, en hintte in interviews op nog meer moorden, maar trok zijn bekentenissen vervolgens weer in. Naar zijn echte aantal slachtoffers is het bijgevolg gissen.

Een rechtbank in Kathmandu gaf woensdag het bevel om de man vrij te laten en “binnen de 15 dagen” te deporteren naar zijn thuisland Frankrijk. Die beslissing werd genomen “gezien de leeftijd en gezondheid” van Sobhraj, aldus een woordvoerder van de rechtbank. De man zou lijden aan een hartziekte en een openhartoperatie nodig hebben, klonk het.