Wout van Aert test materiaal én verkent de kasseien van Parijs-Roubaix

Het rijkgevulde palmares van Wout van Aert kan nog wel wat extra’s gebruiken. Een zege in Parijs-Roubaix bijvoorbeeld. En dus trok de Kempenaar gisteren in het gezelschap van enkele Jumbo-ploegmaats naar de Hel van het Noorden. Vandaag staat de officiële ploegpresentatie op het programma.

9 april 2023 staat nu al met vet omcirkeld in de agenda van Wout van Aert. Die dag wordt er immers gekoerst tussen Parijs en Roubaix, over kasseien en door de Hel. Om niets aan het toeval over te laten, trok Van Aert gisteren met onder meer ex-winnaar Dylan van Baarle, Edoardo Affini, Timo Roosen én ploegleider Maarten Wijnants naar het Noorden van Frankrijk voor een trainingsrit over het parcours van Parijs-Roubaix.

Het doel was tweeledig: het opfrissen van het geheugen én het testen van het nieuwe materiaal. Goed voor een tochtje van 115 kilometer met aankomst op de piste van Roubaix zelf. “Een dik apparaat is het”, meldde Van Aert op zijn Strava-account waarmee hij meer dan waarschijnlijk de liefde verklaarde aan zijn nieuwe Cervélo.