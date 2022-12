‘Kevin de Kerstman’ doet mondjes openvallen

De middenvelder van de Rode Duivels had zich speciaal voorbereid voor deze gelegenheid. Hij gebruikte de vroegtijdige WK-uitschakeling immers om met vrouw en kinderen naar Lapland af te reizen, de thuisbasis van de echte Kerstman. Of De Bruyne bij de Kerstman is langsgeweest voor advies, blijft een goed bewaard geheim. En of hij formeel toestemming heeft gevraagd om de bij City niet zo geliefde rode kleuren te vervangen door lichtblauw, konden we evenmin bevestigd krijgen.

Maar dat De Bruyne in topvorm was, blijkt wel degelijk uit het door de club verspreide filmpje waarin De Bruyne, samen met ploegmaat Cole Palmer, zijn rol van kerstman met verve op zich neemt. De verbazing van de kinderen als ze zien dat De Bruyne voor hun neus staat, spreekt dan ook boekdelen.