Pedro Elias is gastheer van ‘Voordat de bom valt’, al jaren een grote kijkcijferhit in Australië

Was 2022 een jaar om te onthouden of om snel te vergeten? Pedro Elias (48) zoekt het samen met vijf bekende gasten uit en fileert het afgelopen jaar in een niet al te serieuze, humoristische quiz vol satire op Play4. Voorlopig staan er van ‘Voordat de bom valt’ wel slechts twee afleveringen gepland.

Een quiz over het voorbije jaar met fragmenten? Het doet onwillekeurig denken aan De kijker van het jaar, ooit vaste prik bij de VRT. Maar wees gerust; Voordat de bom valt bevat een ander concept. Destijds ging het uitsluitend om fragmenten uit tv-programma’s, nu krijgen de kandidaten vragen voorgeschoteld uit alle kleine en grote nieuws dat het tv-scherm haalde. Gegarandeerd succes? We lijsten op waarom deze quiz weleens zou kunnen aanslaan.

Kijkcijferkanon in Australië

Deze formule is niet in Vlaanderen bedacht. De quiz is een bewerking van Have you been paying attention, een format dat in 2013 Down Under het licht zag. Na een aarzelende start werd de quiz een grote kijkcijferhit die bovendien ook lovende recensies in ontvangst mocht nemen. In Australië werden al 264 afleveringen uitgezonden. Aan het basisconcept kan het dus niet liggen.

Het juiste moment

Terwijl in het originele format alles draait rond de nieuwsfeiten van de afgelopen week, trekken de Vlaamse makers het iets ruimer. In een periode die ons overstelpt met eindejaarslijstjes en overzichten, hebben ook hier alle vragen en filmpjes te maken met het afgelopen jaar. De kerstperiode is altijd het ideale moment om terug te blikken. Verdeeld over verschillende rondes passeren de hoogtepunten, dieptepunten, interessante, opmerkelijke, grappige en triestige gebeurtenissen van 2022 de revue.

De presentator

Je kan deze week niet om hem heen, maar tegelijkertijd raak je Pedro Elias nooit beu. De man met de hoge aaibaarheidsfactor, aanleg voor hypochondrie, dwangneuroses en Catalaans bloed heeft met Control Pedro, De idioten en De container cup al voldoende kilometers op de teller om niet door de mand te vallen als gastheer en tegelijk de quiz niet te laten ontsporen. Wat wel eens kan gebeuren als je tegenwerk krijgt van onder anderen Maaike Cafmeyer en Alex Agnew.

Cohosts

Een vaak gehoorde klacht in BV-spelletjes is dat je altijd dezelfde gezichten ziet, maar niet iedereen zit in een quiz op zijn plek. Denk maar aan Paul D’Hoore of acteur Bert Haelvoet recent in Even goede vrienden. Ook Voordat de bom valt wil origineel uit de hoek komen. Sporter Jean-Marc Mwema, ooit kandidaat in De slimste mens, is vanavond cohost. Volgende week is dat actrice Isabelle Van Hecke, alias de pinnige Carine in de succesreeks Nonkels. Maar hoewel aangekondigd als cohost, is hun aandeel in het programma bijzonder klein.

Bekend volk speelt mee

Vaak een voordeel: als er bekende Vlamingen meequizzen liggen doorgaans de kijkcijfers een stuk hoger. Denk maar aan Switch of De slimste mens. Er is bewust gekozen voor bekende koppen die weten hoe ze schwung in een spelletje moeten brengen. In de eerste aflevering krijgt Pedro de hulp van comedian Alex Agnew, acteur Rik Verheye, comédienne Amelie Albrecht, de enige flik die ooit Humo’s Comedy Cup won Vincent Voeten en regisseur Erik Van Looy.

Onze prognose?

Gelukkig zit Voordat de bom valt niet op VTM, want hun track record is de jongste tijd met De omgekeerde wereld, Even goede vrienden, De positivo’s en Popquiz behoorlijk negatief. Toch is de Vlaming dol op (goede) quizzen. Veel landgenoten raken De slimste mens blijkbaar nooit beu, en vorige maand was de quiz naar aanleiding van 25 jaar Canvas nog een pareltje in het quizgenre. Voordat de bom valt zit prima in elkaar, de moeilijkheidsgraad is niet te hoog (en in vergelijking met Blokken ook niet te laag). Dit kan wel eens werken.

‘Voordat de bom valt’, Play4, donderdag om 22.10 uur