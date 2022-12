Advies experts: “Hef verplichte anonimiteit van spermadonoren op”

Laat donoren en ouders zelf beslissen of de identiteit van een spermadonor geheim moet blijven. Dat adviseert het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, schrijft De Morgen donderdag.

Spermadonatie gebeurt in ons land doorgaans anoniem. Het fertiliteitscentrum en de spermabank beschikken wel over de identiteitsgegevens van donoren, maar mogen die niet vrijgeven aan wensouders en kinderen. In een advies aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) adviseert het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek om die verplichte anonimiteit op te heffen en te vervangen door een ‘meersporenbeleid’.

Donoren zouden er dan voor kunnen opteren om anoniem te blijven, of toe te staan dat hun identiteit op een bepaald moment aan het donorkind wordt vrijgegeven. Wensouders zouden kunnen kiezen voor sperma van een anonieme of identificeerbare donor. Het Comité pleit voor de oprichting van centrale databanken waarin de identiteitsgegevens en keuzes bewaard blijven, en begeleiding van ouders en donoren bij hun keuze.

De experts merken op dat door het toenemend aantal bedrijven dat DNA- en afstammingsanalyses aanbiedt, anonimiteit in de praktijk sowieso niet meer gegarandeerd is. Het Comité vindt echter niet dat kinderen het recht hebben om hun genetische oorsprong te kennen.