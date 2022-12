Dit weten we al over dodelijke steekpartij waarbij Steven B. (16) stierf: “Ze staken om te doden”

De politiediensten hebben in Aalst twee verdachten opgepakt voor de dodelijke steekpartij die Steven B. (16) in Antwerpen het leven kostte. Een derde minderjarige verdachte is voortvluchtig, maar wordt opgespoord. De steekpartij zou kaderen in een conflict tussen twee drillrapgroepen: stadsbendes die geweld niet schuwen, en elkaar punten geven voor het leed dat ze aan anderen kunnen berokkenen.