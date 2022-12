Brian Riemer baalt na debuutnederlaag met paars-wit: “Als één ploeg moest winnen, dan wel Anderlecht”

“Het is hard om uitgeschakeld te worden, zeker als je de kansen bekijkt. Als een ploeg had moeten winnen, dan was het wel Anderlecht”, vond de debuterende trainer Brian Riemer. “We maakten een foutje in de verdediging terwijl hun keeper op het einde nog een goeie kans pakt. Je zag de passie in de ogen van de spelers. Ze hebben alles gegeven op het veld. Meer kon ik niet vragen. Vooraf kreeg ik veel vragen of Anderlecht dit wel kon. Of dat wel kon. Ze hebben getoond wat ze kunnen, 120 minuten lang. Dit is nog maar het begin. We worden nog sterker.”