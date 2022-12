Paintsil trapt strijdend KRC Genk in verlengingen voorbij Anderlecht naar kwartfinales

Joseph Paintsil trapte Genk in de verlengingen naar de kwartfinales en kroonde zich zo tot matchwinnaar. — © BELGA

KRC Genk had de handen meer dan vol met een bewonderenswaardig Anderlecht maar knokte zich alsnog naar de kwartfinales van de Belgische beker. Joseph Paintsil sloeg toe in de eerste verlenging (1-0), donderdagmiddag (12u) kent Racing zijn volgende tegenstrever.

Had de verplichte WK-stop het momentum bij KRC Genk, dat elf(!) overwinningen op een rij had geboekt, een knauw gegeven? De openingsfase wekte die indruk, de competitieleider liet zich onder druk zetten door een veel feller Anderlecht. De door de nieuwe coach Brian Riemer gevraagde pressing duwde de thuisploeg in de eerste tien minuten achteruit. Zo kon Debast van op afstand Vandevoordt al snel aan het werk zetten en moest Cuesta met een messcherpe interventie Silva in extremis afblokken.

© BELGA

Munoz en Trésor missen

Racing herpakte zich mondjesmaat en voetbalde zich vooral via een rustige Hrosovsky een weg naar voren. Nog voor het kwartier had het in een voorsprong moeten uitdraaien. Een heerlijke deviatie van Heynen reet de paars-witte defensie open en zette Munoz alleen voor doel. De Colombiaan weifelde net te lang en werd nog gestuit door de glijdende Debast.

Ook Paintsil kwam steeds beter in de wedstrijd, die in Genks voordeel kantelde. Weer Debast moest een bleke Onuachu van de 1-0 houden maar de allerbeste kans bood Paintsil de inlopende Trésor aan. Met zijn mindere linker duwde die de scherpe voorzet van op de kleine rechthoek nog naast.

© BELGA

Preciado geviseerd

Ook Anderlecht liet zich echter niet onbetuigd. Vertonghen had eerder na een afgeweerde hoekschop Vandevoordt al van dichtbij op de proef gesteld en ook de afwezigheid van een zieke Arteaga werd door de Brusselaars aangegrepen om te dreigen via de eigen rechterflank. Een onzekere Preciado werd er meer dan eens in de wind gezet, Verschaeren duwde de gevaarlijkste assist van Murillo van dichtbij achter het steunbeen naast.

© BELGA

Paal helpt Vandevoordt

In de tweede helft viel er aan beide doelen veel minder te beleven. Onuachu scoorde uit (een half metertje) uit buitenspel maar voor het overige vond een te onnauwkeurige thuisploeg de vrije ruimtes niet en voetbalde ze zo amper doelkansen bij mekaar.

Aan de overkant was het wel ei zo na raak. Murillo spurtte op de counter uit het juiste moment weg uit de rug van Preciado maar via de hand van Vandevoordt en de paal botste zijn schot weer het veld in.

© BELGA

Paintsil in verlengingen

Verlengingen moesten een kwartfinalist aanduiden. Ze waren amper op gang getrapt of de thuisploeg sloeg al toe. Onuachu legde af voor Heynen, die invaller Samatta leek weg te sturen. Maar omdat de Tanzaniaan buitenspel stond liet hij de bal slim lopen voor de doorgespurte Paintsil, die oog in oog met Van Crombrugge de Anderlecht-doelman fusilleerde: 1-0.

Vandevoordt ranselde nog een knal van Ait El Hadj uit zijn kooi maar de bewonderenswaardige bezoekers hadden hun beste pijlen duidelijk verschoten in de reguliere speeltijd. Bovendien gaf het ijzersterke centrale duo Cuesta-McKenzie geen krimp en stopte een attente Vandevoordt in de slotseconden de doorgebroken Ashumeru nog af.

Zo zit Racing donderdagmiddag (12u) in de bokaal, wanneer de kwartfinales geloot worden.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Preciado – Hrosovsky, Heynen – Paintsil, Castro, Trésor – Onuachu.

ANDERLECHT: Van Crombrugge – Murillo, Debast, Vertonghen, Delcroix –Trebel, Arnstad - Refaelov, Verschaeren, Amuzu –Silva.

VERVANGINGEN: 65’ Refaelov en Trebel door Stroeykens en Diawara, 73’ Amuzu door Ait El Hadj, 82’ Castro door Samatta, 84’ Verschaeren door Ashimeru, 99’ Debast en Delcroix door Angulo en N’Diaye.

DOELPUNTEN: 95’ Paintsil 1-0.

GELE KAARTEN: 61’ Arnstad (trekfout), 106’ Munoz (late tackle), 107’ Heynen (afbreken counter), 117’ Preciado (bal wegtrappen).

TOESCHOUWERS: 14.867.

SCHEIDSRECHTER: Nathan Verboomen.