Het mocht niet baten: Jan Vertonghen krijgt A4 met tactische wijziging (en kan zijn lach amper inhouden)

Anderlecht leeft weer. Het verloor dan wel van Genk in de Croky Cup, maar paars-wit speelde een prima wedstrijd. Nieuwe coach Brian Riemer kan tevreden terugkijken op zijn eerste officiële match, en zorgde in het slot nog voor een komische noot.

Het is een beeld dat we vaker zien. In het slot van de match wordt er tactisch geschoven en die aanwijzingen worden op een papiertje doorgegeven. Het moet zijn dat Brian Riemer nog geen notitieboekje op zak had, want hij bezorgde Arnstad en Vertonghen zowaar een volledige A4 met de nieuwe formatie.

Het zorgde voor een grijns op het gezicht van de Rode Duivel, die ook zijn ervaring liet spreken. De verdediger verscheurde het papier om de tegenstander niet wijzer te maken, leek het aan een steward te geven maar bedacht zich alsnog. Het mocht niet baten, want Genk hield zijn 1-0-voorsprong vast.