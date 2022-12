Debuut in mineur voor Brian Riemer: Racing Genk schakelt verdienstelijk Anderlecht uit na verlengingen

Wat verwacht werd, is gebeurd: Genk heeft Anderlecht uit de beker gewipt. De prestatie was op zich wel bemoedigend. Is het glas dan halfvol of halfleeg? Toch eerder het tweede…

Wanneer Genk in de reguliere speeltijd gevaarlijk kon zijn, was dat meestal via de rechterflank. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat het Joseph Paintsil was die in het begin van de verlengingen de 1-0 maakte. Wij zijn geen doelman en dus stellen we gewoon de open vraag: kon Van Crombrugge beter doen?

De achterstand was pijnlijk voor een moedig paars-wit. Racing Genk-coach Wouter Vrancken had voorspeld dat we een “ander Anderlecht” te zien zouden krijgen. Wel, de man kreeg gelijk. Anderlecht was op de afspraak, wat voor de WK-break slechts zelden het geval was.

In de Cegeka Arena was Anderlecht gretig en energiek. Er was veel prima, maar ook één iets niet: de efficiëntie. Het goeie aan die zin is dat je eruit kunt concluderen dat RSCA kansen had. En dat in Genk – niet slecht.

Sterke Vandevoordt

In de eerste negentig minuten kregen de toeschouwers geen doelpunten te zien. Anderlecht stuitte meermaals op Maarten Vandevoordt. De Genk-keeper is nu al zeker van een transfer naar RB Leipzig in 2024, maar dat belet hem niet om ook nu een hoog niveau te halen. Hij pakte een schot van Debast, had een goeie reflex in huis op een volley van Vertonghen en stond op de juiste plek om een inzet van Verschaeren onschadelijk te maken. Diezelfde Verschaeren duwde een voorzet van dichtbij naast. Anderlecht claimde daarnaast nog een penalty na handspel.

Ondanks dat aandringen had Anderlecht aan de rust ook zomaar op achterstand kunnen staan. De twee beste mogelijkheden voor de pauze waren immers voor de leider van de Jupiler Pro League. Munoz dook op in de zestien, waar hij vergat af te werken. Ook Trésor had de 1-0 kunnen of moeten maken.

In de tweede helft kon Anderlecht het meest aanspraak maken op de kwalificatie. Murillo dook op voor Vandevoordt, maar die duwde de knal van de Panamees tegen de paal. Genk, dat Van Crombrugge in zijn totaliteit misschien iets te weinig kon bedreigen, ontsnapte.

Vertonghen niet te oud

Bij Anderlecht was Jan Vertonghen goed. In aanloop naar het wereldkampioenschap leek Vertonghen af en toe nog op spaarstand te voetballen, maar in Genk trok hij gewoon de lijn van in Qatar door. Het riedeltje dat Vertonghen te oud en dus versleten zou zijn voor de top, mag stilaan de prullenbak in.

We zijn intussen al een paar alinea’s ver in dit artikel, en we hebben het nog niet over Brian Riemer gehad. De trainer presenteerde zich als een kleurrijk figuur. Net voor de start van de verlengingen liep hij het veld op om de licht geblesseerde Debast vertrouwen in te spreken – we hebben het nog niet veel T1’s zien doen. En terwijl wij het koud kregen op de perstribune speelde Riemer bijna al zijn kleren uit: hij zat op de bank in T-shirt. De Deen leefde intens mee en stuurde voortdurend aanwijzingen, één keer zelfs via een volledig A4’tje dat Arnstad in zijn handen geduwd kreeg.

Het moet gezegd: Riemer slaagde erin om een competitief Anderlecht tussen de lijnen te krijgen.

Maar wat ben je met al die bemoedigende elementen als je ploeg uiteindelijk toch nog de dieperik ingaat? Anderlecht kan dan wel kracht putten uit deze prestatie, de realiteit is dat het uitgeschakeld is in de Croky Cup. We horen dat de club daar rekening mee had gehouden – het tegendeel had verbaasd, gezien de loting tegen de ongenaakbare competitieleider Genk -, maar het is hoe dan ook een grote tegenvaller in de zoektocht naar Europees voetbal voor volgend seizoen. Het zal nu via de Jupiler Pro League of de Conference League moeten.

We zeiden op voorhand dat het niet eerlijk of correct zou zijn om Riemer op basis van déze match te beoordelen. We gaan dat dus ook niet doen, maar de feiten mogen we wel even aanhalen: Anderlecht was nu al beter dan de voorbije maanden. En da’s op zich al positief

Wat gisteren evenwel écht telde, was doorgaan. Dat is Anderlecht niet gelukt…

Overigens, op de scheurkalender van 2023 zal ook weer staan: één zwaluw maakt de lente niet. Anderlecht moet nu bevestigen. En vooral: wínnen op Charleroi. Anders zette het dit eindjaar zelfs een stap achteruit.

Genk: Vandevoordt, Munoz, Cuesta, McKenzie, Preciado, Hrosovsky, Heynen, Castro (82’ Samatta), Paintsil, Trésor, Onuachu.

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Debast (99’ Angulo), Vertonghen, Delcroix (99’ N’Diaye), Trébel (66’ Diawara), Arnstad, Refaelov (66’ Stroeykens), Verschaeren (84’ Ashimeru), Amuzu (73’ El Hadj), Silva.

Doelpunten: 95’ Paintsil (Heynen) 1-0.

Gele kaarten: 61’ Arnstad, 105’ Munoz, 106’ Heynen.

Scheidsrechter: Verboomen.