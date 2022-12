BETFIRST BNXT-LEAGUE. Limburg United wint nog na spannend slot van Okapi Aalst

Limburg United, nog steeds zonder Maxime De Zeeuw (enkel), had na een evenwichtig eerste kwart een 15-12 bonusje op zak. Onder aanvoering van Yannick Desiron (15 punten, 8 rebounds) en de Amerikaan Alex Stein namen de Limburgers in het tweede schuifje verder afstand. Okapi Aalst verloor de controle en keek halfweg tegen een 42-30 achterstand. Het trio Ivan Maras, Nikola Popovic en Jordan Walker scoorden bij Okapi Aalst. De Ajuinen wonnen nipt het derde kwart, maar begonnen de laatste tien minuten met een 56-45 achterstand.

Limburg United United zat op rozen, maar viel bij een 70-61 tussenstand echter stil. Siebe Ledegen kwam ook in de dubbele cijfers en via driepunters van Ivan Maras en scores van de met een double-double uitpakkende Nikola Popovic (20 punten, 12 rebounds) was na 72-66 bij 77-74 de aansluiting voor Okapi Aalst een feit. Een dunk van Jonas Delalieux en vier punten op een rij van uitblinker Alex Stein (30 punten, 5 rebounds, 6 assists) hielden de verdiende winst toch in Hasselt.

Komend weekend is de laatste speeldag van 2022 in de BetFirst BXNT League. De elfde speeldag, in het kader van kerstbasketbal, brengt op vrijdag 22 december de Henegouwse derby Spirou Charleroi-Bergen en Brussels-Leuven Bears. Op tweede kerstdag (maandag) 26 december is er partij om de eerste plaats tussen Oostende en Kangoeroes Mechelen en is er ook nog Limburg United-Luik en Antwerp Giants-Okapi Aalst.

Limburg United-Okapi Aalst 80-76

Kwarts: 15-12, 27-18, 14-15, 18-27

Limburg United: Cale 7, Lesuisse 2, Lambot 1, Dammen 0, Desiron 15, Delalieux 11, Ceyssens 7, Dedroog 3, Hammonds 4, Stein 30

Okapi Aalst: Maras 17, Schauvlieger 8, Marchant 7, Popovic 20, Walker 12, Joeri Vermoesen 0, Ledegen 12