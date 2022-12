Lions stopt zegereeks Hubo Handbal, halve finale lijkt plots ver weg

Hubo Handbal bleef vijf wedstrijden op rij ongeslagen maar Lions uit Sittard zette een punt achter die reeks. De fusieclub blijft door deze nederlaag op de achtste plaats in het klassement en een plaats in de halve finales van de grensoverschrijdende competitie lijkt plots heel ver weg.

Bij Hubo Handbal ontbraken Devisch en Bolaers en speelde Qerimi op halve kracht, Lions riep de afwezigheid van Steins als verzachtende omstandigheid in. De twee ploegen hielden de balans twintig minuten perfect in evenwicht, 8-8. In de laatste tien minuten van de eerste helft was het alles Lions wat de klok sloeg. Ramos, van Straaten en Leunissen wogen op de verdediging van Hubo Handbal. Tegenover zeven treffers van Lions zette de thuisploeg één doelpunt van Di Giaomo tegenover. Bij een 9-15-score aan de rust leken de kaarten geschud.

Hubo Handbal moest in de eerste tien minuten van de tweede helft de wedstrijd ondergaan. Lions scoorde op elke positie, bij de thuisploeg konden enkel Carvalhais en Heeren op links druk ontwikkelen en scoren. Het resultaat was een verschil van negen op het scorebord. De motor sloeg dan toch aan bij de thuisploeg, de achterstand werd bijna gehalveerd maar spelen voor de overwinning zat er niet meer in.