Moedig Achel tankt vertrouwen ondanks nederlaag tegen Roeselare

Daags voor de match kreeg Achel slecht nieuws te verwerken. Het 18-jarige talent Milan Dalli Cardillo was dinsdag betrokken bij een zwaar verkeersongeval. De middenman was op weg naar de training en botste frontaal met een tegenligger. “Hij krijgt de beste zorgen en de vooruitzichten zijn dat hij helemaal zal herstellen, hopelijk dit seizoen nog”, laat de club weten. Geen Cardillo dus op het veld tegen Roeselare. Ook geen kapitein Ward Van Dyck. Thuiscoach Jan Vanvenckenray zette hem op de bank. Hij zag hoe de starters wervelend begonnen: 5-1.

Knack, dat met een deel reservespelers speelde, schoot vanaf dan wel wakker. Vooral Ahyi en Tammearu scoorden zeer vlot. Over 7-5 ging Knack naar 12-16 en 20-25. Achel deed ook in set twee en drie goed mee. Dat moet vertrouwen geven, want ook de B-ploeg van Knack is op zijn minst stevig te noemen. Een sterke Dahl bleek bij momenten een vervelende klant en Tectum zou telkens tegen de twintig punten eindigen. Het bleef zo toch lang in het spoor van Roeselare, maar een opnieuw stabiel Knack, waar Costa sterk was in het midden, behield uiteindelijk wel de controle en had als het moest nog een extra versnelling in huis. Dit ofwel aanvallend, ofwel serverend. De individuele kwaliteit kwam bovendrijven.

Het trok zo verdiend met een 0-3 huiswaarts en sluit het jaar als terechte leider én bekerfinalist af. Achel tankte de laatste weken vertrouwen, kan nu even de kopjes leegmaken en wil in januari strijden voor een plekje in de top zes.