Bestelwagen van bpost gaat over de kop in Bocholt, bestuurder gewond afgevoerd

Woensdag is rond 20.15 uur een spectaculair ongeval gebeurd op het kruispunt van de Bosstraat en de Kaulillerweg in Bocholt. Een bestelwagen van bpost ging over de kop en kwam in de voortuin van een huis op zijn dak terecht. De bestuurder raakte gewond.

“Toen we om even na acht een luide knal hoorden, wisten we meteen hoe laat het was”, vertellen buurtbewoners. Ze zagen al snel dat er op het kruispunt van de Bosstraat en de Kaulillerweg een zware botsing was gebeurd tussen een witte auto en een bestelwagen van bpost. Daarbij werd de bestelwagen door de lucht gekatapulteerd toen die over een paaltje ging. Het voertuig ging over de kop en belandde op zijn dak in een voortuin. De ravage was enorm. De andere wagen draaide rond zijn as.

“Onmiddellijk na het ongeval hoorden we een mevrouw roepen”, zeggen de buurtbewoners. “Die mevrouw konden we vrij snel uit haar auto helpen, maar de meneer in de postwagen zat geklemd. De bewoners van het huis op de hoek hebben heel veel geluk gehad. De bestelwagen kwam net naast hun gevel terecht. Voor hetzelfde geld was die door hun venster de woonkamer in gevlogen.” De brandweer Noord-Limburg kwam de bestuurder uit de auto bevrijden. Ook Ambuce Peer kwam ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Kaulillerweg werd een lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Volgens de buurtbewoners is het niet de eerste keer dat er op die plaats een ongeval gebeurd. “We wonen hier nu vier jaar en er zijn ondertussen al drie zeer zware verkeersongevallen gebeurd op dit kruispunt. Omdat er ook veel kleinere aanrijdingen gebeuren, werden er al korte paaltjes naast de rijweg geplaatst.” (Patrick Brebels)