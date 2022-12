Terrein De Warmste Week volledig volzet op dag drie: “Ben meteen na mijn examen langsgekomen”

Woensdag was duidelijk de dag van de laatste examens in Hasselt. Heel wat bezoekers zakten veel vroeger dan de afgelopen dagen al af naar het Stadspark. Dat was niet enkel te danken aan de vervroegde vakantiestemming, maar ook de line-up van de avond. De Gentse Lore (17) en Kyra (14) uit Leopoldsburg hadden al om 11 uur postgevat aan het podium voor hun idool Pommelien Thijs, die pas om 19 uur moest optreden. “Ik ben meteen na mijn examen gelaatsverzorging doorgekomen. Het was gelukkig mijn laatste”, lacht Kyra.

Toen de zangeres en ster van #LikeMe opende met haar nieuwste hit Zilver vielen er nog enkele druppels uit de lucht, maar daarna klaarde het helemaal op. De aangekondigde hevige buien bleven uit. Terwijl Beter Hypothetisch, Meisjes van Honing, Wat een idee en Ongewoon elkaar opvolgden, kwamen er steeds meer fans piepen boven de mensenmassa. De allerkleinsten zochten de beste plek op – de schouders van hun ouders – om alles mee te volgen. “Ik ben zo blij dat jullie allemaal gekomen zijn”, zei Pommelien met een grote glimlach. Aan de reacties van het publiek te zien en horen, was dat duidelijk wederzijds.

Deuren dicht

Terwijl op het podium plaats gemaakt werd voor de enige Limburgse act van de avond, de Lummense rapper Dikke, baande de geur van frieten zich een weg tussen de bezoekers. Nog voor Mohamed Eddahbi Agounad, de naam op het paspoort van Dikke, op het podium verscheen, vonden de toegangspoortjes het welletjes geweest. 9.000 man binnen betekende deuren dicht. Op het terrein zelf viel die drukte goed mee. Er was nog voldoende plaats om te dansen. Wat ook nodig was toen Dikke zijn hits Laat me ff en Paris Hilton op de massa losliet. Hoog in de lucht wapperde ook de Marokkaanse vlag mee op de beats. Daarna trapte hij nog even zijn imaginair brommertje in gang voor afsluiter Gasolina.

Na een dikke tien minuten zat zijn optreden er al op en werd alles in gereedheid gebracht voor de hoofdact van de avond. Goldband werden geïntroduceerd als echte sterren. “Een volle Lotto Arena is minder indrukwekkend dan dit zicht. Dit terrein staat schijtevol”, stelde Fien Germijns terwijl ze de Nederlandse sensatie aankondigde. Schijtevol kwam neer op 9.400 mensen. Jong, oud, groot, klein. Een heerlijke mix genoot van Alles Kapot.

Het geduld van enkele volhouders die flink hun beurt hadden afgewacht voor de poortjes, werd niet veel later nog beloond. Uiteindelijk mogen er 10.000 feestvierders binnen. — © bobe/rr

Eigen feestje

Het geduld van enkele volhouders die flink hun beurt hadden afgewacht voor de poortjes, werd niet veel later nog beloond. Uiteindelijk mogen er 10.000 feestvierders binnen. “Meer kunnen er echt niet in. Op dit maximale aantal zijn de veiligheidsvoorzieningen afgestemd”, klonk het bij burgemeester Steven Vandeput, die ook een kijkje kwam nemen. Het ideale moment om Noodgeval door de boxen te laten knallen. En die hit werd tot buiten het park meegezongen. De fans die geen plekje konden bemachtigen, verzamelden zich op het grasplein tussen de site en de Kunstlaan en bouwden daar een eigen feestje. Tijdens Dit Is voor Jou begon het nog even te miezeren, maar dat kon niemand wat schelen. We zijn zeker dat zelfs hagel niet belet zou hebben dat het bordje uitverkocht voor het eerst mocht uitgehangen worden tijdens deze Warmste Week.