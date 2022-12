STVV flikt megastunt in Brugge, onwaarschijnlijke 1-4 op scorebord

Wat. Een. Stunt! STVV schreef woensdag geschiedenis in Brugge. Voor het eerst won het (in eerste klasse) op het terrein van de regerende landskampioen: 1-4. Een uitslag die nog steeds nazindert in Sint-Truiden en Brugge. Donderdagmiddag kennen de Kanaries hun tegenstander in de kwartfinales van de beker van België.

Op 12 november speelde STVV zijn laatste wedstrijd voor het WK in Qatar. Er werd thuis pijnlijk met 0-1 verloren van Cercle Brugge. Woensdagavond gaven de Kanaries dat andere Brugge partij in de achtste finales van de beker van België.

In vergelijking met Cercle voerde Bernd Hollerbach twee wissels door. Brüls zat vorige maand nog op de bank, hij kreeg deze keer de voorkeur op Hayashi. De geblesseerde Bauer werd vervangen door Hashioka.

Schmidt bleef in doel, ook al had Jo Coppens de vorige bekerwedstrijd tegen Meux het doel mogen verdedigen. We kunnen begrijpen dat Hollerbach de Japanse doelman wedstrijdritme wilde laten opdoen voor het competitieduel van volgende dinsdag tegen Zulte Waregem. Schmidt kreeg in Qatar geen enkele speelminuut.

© BELGA

Konaté geblesseerd

Hollerbach moest al erg snel bijsturen. Niet om tactische redenen, wel omdat Mory Konaté na zeven minuutjes al geblesseerd vervangen moest worden. Hayashi kwam er dan toch in, waardoor Brüls een rij achteruit geschoven werd. Niet zijn allerbeste positie, maar de Truiense spelmaker geeft zich wel altijd voor de volle 100%, waar hij ook geposteerd wordt, dat zou later nog blijken.

Het tactische plan van Hollerbach had niks met de periode van het jaar te maken. Zijn kerstboom-formatie zagen we eerder al dit seizoen. De Duitse coach was niet naar Brugge afgezakt om de landskampioen vrolijk te laten voetballen. Gelijk had hij. Dat lukte Club ook niet. Blauw-zwart had wel voortdurend balbezit en als STVV die bal dan toch veroverde, werd hij wild weggetrapt. Niet meer dan dat.

© BELGA

Lang scoort

Hollerbach maakte er geen enkel probleem van. Want aan kansen raakte Club Brugge ook niet. Schmidt moest wel goed plat om een afgeweken schuiver van Meijer met een knappe reflex in hoekschop te duwen. Lang toonde zich de actiefste aan Brugse zijde, maar ook dat leverde geen doelgevaar op.

Tot… STVV er dan toch een keertje goed uitkwam. Voor het eerst. Het zou de Kanaries zuur opbreken. Want deze keer was het Club dat de bal wild wegtrapte, maar wel gebruikmaakte van de ruimte die plots vrijkwam. Jutgla kon hoog opveren en met een krachtige kopbal Lang bedienen. Die had nog een hele weg af te leggen. Op die lange weg kwam hij slechts één van de vijf Truiense verdedigers tegen: Wolke Janssens. Van de anderen geen spoor. De Limburger liet zich te simpel passeren, twijfelde om de doorgebroken Nederlander neer te halen, deed dat niet, waarna Lang de 1-0 beheerst over Schmidt lepelde.

© BELGA

Opzittende Brüls

Club Brugge na een dik kwartier op rozen, maar dat zette de regerende landskampioen niet aan om een versnelling hoger te schakelen. Carl Hoefkens had met Vanaken, Mignolet, Lang en Buchanan nochtans vier WK-gangers aan de aftrap gebracht. Die laatste dacht dat hij nog op een strand aan de Perzische Golf lag.

Niet dat Brugge zich grote zorgen hoefde te maken, zo leek het, want STVV kwam niet in de buurt van Mignolet. Tot Club een handje toestak. Onyedika speelde de bal terug op de Brugse doelman uit Sint-Truiden. Mignolet had niet verwacht dat Brüls zo fel zou komen doorjagen. De Rode Duivel schrok zich een hoedje nadat hij de bal gecontroleerd had, probeerde de bal nog weg te trappen, maar die katapulteerde via het lichaam van Brüls in het Brugse doel. Een fout van de Bruggeling, toch ook de verdienste van de Kanarie. Wie niet jaagt, niet wint. 1-1 na goed een halfuur.

© Photo News

Bruno treft raak

Noa Lang moest bij de rust binnen blijven, Skov Olsen kwam in zijn plaats. Het spelbeeld bleef lange tijd hetzelfde. Club probeerde, STVV probeerde niet echt. Maar de kerstboom van Hollerbach werd niet gekapt, hij bleef overeind. Net voorbij het uur hing Gianni Bruno er zelfs een extra grote kerstbal in.

Boya mocht oprukken, met Hayashi aan zijn rechter- en Bruno aan zijn linkerzijde. Hij had zijn mannetje maar uit te kiezen, want Club telde slechts twee verdedigers. Maar Boya is geen Kevin De Bruyne, zijn pass naar Bruno was slordig en te ver naar buiten. Weg kans… dacht iedereen. Tot Bruno de bal oppikte en zijn voorzet richting tweede paal via de rug van Mata in doel zag belanden. 1-2, een stunt in de maak?

© BELGA

Ook Hayashi trefzeker

STVV begon er zowaar echt in te geloven, bikkelde voor elke meter en probeerde gevaarlijk tegen te prikken. Want Club Brugge moest nu alle remmen losgooien. En dus ook ruimte weggeven. Hashioka drong nog eens door op rechts en zwiepte de bal perfect voor doel, waar Hayashi de 1-3 voorbij een verbijsterde Mignolet duwde. Bruno zorgde in de slotfase zelfs voor een vernederende 1-4.

Hollerbach maakte deze week bekend dat hij eind dit seizoen STVV verlaat. “Als mijn spelers profs zijn, willen ze nog voor mij door het vuur gaan”, liet hij voor de bekermatch optekenen. De Duitse trainer kent het antwoord na de megastunt in Brugge. Want Hollerbach en zijn manschappen schreven woensdag geschiedenis. Nooit eerder kon het als eersteklasser winnen in Jan Breydel. Niet in de competitie, niet in de beker. Tot 21 december 2022.

Donderdag kent STVV zijn tegenstander in de kwartfinales. Om 12 uur wordt er geloot. U weet wat te doen op de middag: afstemmen op hbvl.be.