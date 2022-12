Gewapende overval op Koerselse nachtwinkel mislukt: “Man vluchtte met een fles whisky”

Woensdagochtend om 2.15 uur is de uitbater van een Koerselse nachtwinkel bedreigd door een overvaller met een vuurwapen. De man eiste tot drie keer toe dat de uitbater de kassa moest openen, maar die weigerde dat telkens. “Ik had geen schrik, want ik heb in Afghanistan al veel meegemaakt”, zegt hij. De overvaller vluchtte uiteindelijk met een fles whisky.

Toen de uitbater van de Koerselse nachtwinkel woensdagochtend zijn zaak gesloten had, werd hij buiten aangesproken door een man. “Ik stond al buiten met mijn rugzak toen de man vroeg om nog een fles whisky te kopen”, vertelt de 23-jarige jongeman uit Afghanistan. “Blijkbaar had hij me opgewacht, maar dat wist ik niet. Ik vond het geen probleem om de winkel opnieuw even te openen en ik stapte weer achter de toonbank. Vlak ernaast staat de koelkast met sterke dranken en daar nam de man een flesje whisky uit.”

“Nadat ik een scan had gemaakt om af te rekenen, haalde hij plots een pistool tevoorschijn uit zijn broekzak. ‘Je moet de kassa openen’, zei hij tot drie keer toe, maar ik antwoordde dat dit niet ging. Toen hij zag dat ik vanachter mijn toonbank naar hem toe wilde komen, liep hij naar buiten met de fles sterke drank.”

“Ik heb mijn baas meteen gebeld. Hij en de politie zijn direct ter plaatse gekomen. In de nachtwinkel hangen minstens acht camera’s die alles filmen rond de toonbank. Er zijn dus heel veel beelden. Die hebben we allemaal aan de politie doorgespeeld.” De politie Beringen/Ham/Tessenderlo patrouilleerde na de mislukte overval nog in de buurt van de nachtwinkel, maar kon de dader niet meer aantreffen.

Taliban

“Ik had geen schrik tijdens de overval. In Afghanistan heb ik al heel wat meegemaakt en moest ik na doodsbedreigingen vluchten voor de Taliban. Een jaar en vijf maanden geleden ben ik alleen in België beland na een voettocht door onder andere Iran, Turkije en Griekenland. Soms stapte ik 4 dagen lang door de bossen zonder eten of drinken. Nu ga ik elke dag naar school in Heusden en soms werk ik dus in de nachtwinkel”, zegt de jongeman. (Koen Luts )