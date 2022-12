Drama voor Deinze: Ndour reddende engel voor Zulte Waregem met twee doelpunten in absolute slotfase

Ondanks een resem afwezigen wilde Zulte Waregem op bezoek bij Deinze vertrouwen tanken. Dat plannetje pakte anders uit. De thuisploeg was doorlopend het betere elftal en kwam vlak na rust verdiend op voorsprong via Balaj. Wie verwachtte dat de bezoekers nu wel de bakens zou verzetten, kwam bedrogen uit. Deinze leek vlot stand te houden maar toch gaat Essevee de trommel in voor de kwartfinales. Twee treffers van Ndour in evenveel minuten velden een veel te hard verdict voor de moedige thuisploeg.

Bij Deinze ontbrak De Belder maar verscheen Staelens wel aan de aftrap. Daarnaast vierde de Spaanse rechtsachter Almanara zijn debuut. De bezoekers misten een hele rist spelers maar coach Leye kon uiteindelijk toch een beroep doen op Drambaiev en Rommens. Op de bank hield Essevee bovendien ook nog Sormo en Ciranni – met amper twee trainingen in de benen – achter de hand.

Terwijl de toeschouwers nog massaal hun zitje opzochten, werkten de 22 spelers een bijzonder slordig openingskwartier af. Vooral bij Essevee bleken enkele spelers nog niet bepaald uit hun korte winterslaap ontwaakt. Deinze bleef dan ook zeer vlot overeind en had zelfs het meeste initiatief. Doelgevaar bleef uit omdat er ook bij de thuisploeg al te veel fout liep in de zone van de waarheid.

Tot Bossut en Miroshi aan het blunderen gingen. Dansoko kreeg de bal pardoes in de voeten maar was te verbouwereerd om meteen te reageren. Derijck kon zo nog redding brengen. Het typeerde het wedstrijdniveau voor de pauze. Net als bij de vorige bekeropdracht in Lommel, kon Zulte Waregem allesbehalve imponeren. Deinze putte moed en Balaj stak eens zijn neus aan het venster, Bossut pakte evenwel met gemak.

Met de rust in zicht slaagden de bezoekers er iets beter in om Deinze wat verder van hun doel af te houden. Een kans bij elkaar voetballen bleek evenwel niet meteen mogelijk. Doelman Nacho bleef 45 minuten quasi werkloos toekijken, terwijl aan de overkant zijn collega Bossut nog opgelucht ademhaalde toen een poging van Staelens via de rug van Derijck in hoekschop verdween.

© BELGA

Deinze prikt meteen na de pauze

Leye was allesbehalve in zijn nopjes en gooide halfweg al Ciranni en Ramirez - die mag uitkijken naar een nieuwe werkgever – in de strijd. Zij vervingen Drambaiev en Sangaré die net als hun ploegmakkers allesbehalve wisten te charmeren voor rust. Deinze ging evenwel op hun elan door en toen Van Landschoot voorzette vanop links, strafte Balaj een immense dekkingsfout in de bezoekende defensie genadeloos af (1-0).

Essevee dreigde in dat vierde kwartier helemaal kopje onder te gaan maar Vanlandschoot mikte de bal op de paal. Een scherpe reactie van Zulte Waregem bleef uit en de misverstanden en balverliezen aan bezoekende kant stapelden zich steeds meer op. Zelfs de grootste optimist zag het rond het uur bijzonder zwart in voor Leye en co. De thuisfans leken nog een tweede keer te kunnen juichen maar de schicht van Dansoko zoefde net naast de kooi van Bossut.

Met Offor bracht Leye er dan nog een extra spits in maar het spelbeeld bleef onveranderd. Dansoko kwam nog eens net te kort om de 2-0 binnen te tikken. De sfeer bij de bezoekende fans was ondertussen onder het vriespunt gezakt. Essevee bakte er werkelijk niets van. Er was zelfs nog een goede Bossut nodig om Almenara van een treffer te houden.

© BELGA

Dol slot brengt redding voor Zulte Waregem

Leye bracht er op het uur ook nog Offor in plaats van Miroshi in maar het ging bij Essevee van kwaad naar erger. Dansoko verzuimde de trekker over te halen en bij een poging van Almenara moest Bossut alweer vol aan de bak. De onrust op de bezoekende bank werd er niet minder op.

Zelfs toen De Cremer een penalty toekende liep het mis: Miras pakte de elfmeter van Ramirez. Deinze leek vol te houden maar toen maakte Ndour alsnog gelijk na wat geharrewar in de lokale zestien. En de bezoekers slaagden er uiteindelijk zelfs nog in om de kwalificatie veilig te stellen. Ndour bleek plots ontketend en knalde zijn tweede van de avond voorbij Miras. Essevee door maar toch wordt het geen zalige kerst voor Essevee. Daarvoor is er teveel werk aan de winkel.

© BELGA

Opstelling Deinze: Miras, Almenara (90’ Janssens), Prychynenko, Quintero, Vansteenkiste, Staelens, De Ridder, Hendrickx, Van Landschoot (90’ Koné), Dansoko en Balaj (84’ Schryvers).

Opstelling Zulte Waregem: Bossut, Thiam, Derijck, Miroshi (64’ Offor), Ndour, Sissako (78’ Vigen) , Tambedou, Rommens (78’ Diop), Drambaiev (46’ Ciranni), Sangaré (46’ Ramirez) en Fadera.

Doelpunten: 47’ Balaj 1-0, 86’ Ndour 1-1, 87’ Ndour 1-2.

Gele kaarten: Tambedou, De Ridder, Derijck, Offor en Staelens.

Rode kaarten: /.

Scheidsrechter: Wesli De Cremer.