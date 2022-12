Europees commissaris Timmermans: “Demir is heel moedig als het gaat om natuur, waarom niet met klimaat?”

Europees commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Green Deal, begrijpt naar eigen zeggen de kritiek niet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) op de hervorming van het emissiehandelssysteem en de oprichting van het sociaal klimaatfonds. “Zij is heel moedig als het gaat om natuur, maar waarom niet als het gaat om het klimaat”, zei Timmermans woensdag in Terzake (Canvas).

Demir had zondag felle kritiek op het akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten gesloten hebben. Dat komt er in grote lijnen op neer dat burgers en bedrijven meer gaan moeten betalen voor hun CO2-uitstoot, maar dat wie daar nood aan heeft, geholpen zal worden door het sociaal klimaatfonds. Demir laakte met name het feit dat Vlaanderen meer in dat fonds zal stoppen dan het eruit haalt.

“Ik begrijp het niet”, reageert Timmermans nu. “Zo werkt Europa: als je zoals Vlaanderen tot de rijkste delen van Europa behoort, betaal je meer dan je ontvangt. Dat is op andere terreinen gerechtvaardigd, maar hier blijkbaar niet.”

Timmermans ligt aan de basis van de wetsvoorstellen waarover een akkoord gesloten werd. Al toen hij die vorig jaar presenteerde, maakte Demir haar verzet kenbaar tegen de invoering van uitstootrechten voor gebouwen en wegtransport. Daardoor kon België aan de onderhandelingstafel nooit een standpunt innemen.

“Zij is heel moedig als het gaat om natuur, maar waarom niet als het gaat om het klimaat?”, zei Timmermans in Terzake. “De klimaatcrisis bedreigt ons als mensheid evenzeer als de biodiversiteitscrisis. Daar wil ze (Demir, red.) wel handelen, waarom dan niet op het vlak van klimaat?”

Volgens Timmermans zullen mensen die het moeilijk hebben, geen “last” hebben van de transitie. “Dat kunnen we organiseren”, benadrukte hij. De Nederlander wees er ook op dat Vlaanderen en België zelf ook al miljarden euro’s aan inkomsten uit het emissiehandelssysteem hebben gehaald. “Die kan men ook terugsluizen naar de burgers als men dat wil.”