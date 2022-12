De bloedvoorraad staat op code rood. Door de eindejaarsdrukte komen traditioneel wat minder mensen bloed geven. Uit cijfers van het Rode Kruis blijkt dat gemiddeld 19 procent minder donoren zich aanmelden tijdens de kerstvakantie. Maar nu al is er een ernstig tekort aan de bloedgroepen A, B, O en AB negatief. Toch hebben we in het donorcentrum van Genk een aantal mensen kunnen spreken die zich geroepen voelen om bloed te geven.