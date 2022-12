Drie op de vier restaurants gesloten op kerstavond

Het was al langer bekend dat veel restaurants de deuren gesloten zouden houden. Maar Horeca Vlaanderen wilde wel eens weten hoeveel. Daarom deden ze een rondvraag.

Kerstavond en -dag vallen dit jaar tijdens het weekend, maar toch zijn slechts een minderheid van de restaurants open. Uit de rondvraag van Horeca Vlaanderen blijkt dat 25 procent van de bevraagde restauranthouders beslist om op kerstavond de deuren te openen. Op Kerstmis openen 34 procent van de bevraagde ondernemers hun deuren. “Zelf willen genieten met vrienden en familie, een gebrek aan rendabiliteit door de hoge energie- of grondstofprijzen en een te hoge personeelskost zijn de met stip meest genoemde redenen”, zo klinkt het.

Uit de rondvraag blijkt ook dat take away populair blijft, ook na de coronacrisis. Iets minder dan de helft van de restaurateurs die met de feestdagen de deuren sluit, zegt in afhaalmaaltijden of een traiteurdienst te voorzien.