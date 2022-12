Benjamin Declercq zegt het wielrennen vaarwel: “Helaas was er geen geloof meer in mij”

Benjamin Declercq, broer van Tim, beleefde niet zijn leukste seizoen als profrenner. Declercq, een puncher, werd uitgespeeld als knecht in de hoop om de degradatie nog te voorkomen. De 28-jarige renner werkte zich de ziel uit zijn leef, maar werd aan het einde van het seizoen niet beloond. Sterker nog, enkele maanden geleden kreeg de renner te horen dat zijn contract niet verlengd werd. Declercq zocht nog wel even naar een nieuw team, maar staakt die zoektocht nu. Dat deelde hij mij op sociale media.

“Er was eens een kleine jongen”, schrijft Declercq op Twitter. “Zijn grootste droom was om profwielrenner te worden. Toen zijn droom uitkwam, was hij er in de wolken over. Zijn professionele carrière was vol ups and downs. Toen hij na 16 jaar fietsen eindelijk zijn droom moest loslaten zou hij blij moeten zijn, maar dat is helaas niet helemaal het geval.”

“De diagnose van een bloedstolsel in mijn linkerbeen was zeker de grootste tegenslag in mijn carrière. Na een geslaagde operatie voelde ik me eindelijk vrij van lichamelijke problemen en had ik het gevoel dat het beste nog moest komen, maar helaas was er geen geloof meer in mij. Zonder respect voor waardering voor het werk dat je doet, is het erg moeilijk om te blijven vechten zoals voordien.”

“Ik neem nu afscheid van het fietsen met veel goede herinneringen en vriendschappen die door de jaren heen zijn blijven bestaan. Ik wil iedereen bedanken die me onderweg heeft geholpen, vooral mijn vrienden, familie en vriendin. Het is tijd voor iets compleet nieuws nu met een baan bij Deloitte, waar ik nog steeds renners kan helpen met hun boekhouding. Ik hoop een beetje dezelfde passie te vinden die ik heb voor fietsen.”