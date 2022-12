Bodycam van agent registreert bekentenissen: “Ik heb vier mensen vermoord”

Damien Bendall vermoordde afgelopen september Terri Harris, haar dochter Lacey, haar zoon John en familievriend Connie Gent in Killamarsh, in het Engelse graafschap Derbyshire. De politie legde zijn bekentenissen vast via de bodycam die een van de agenten droeg.

De 32-jarige, die is veroordeeld tot levenslang in de gevangenis , stond buiten zijn huis met de politie te praten vertelde hen over zijn eigen verwondingen. Plots, zo is op de bodycambeelden te zien, geeft hij de gruwelijke feiten toe.

Bendall verkrachtte en vermoordde de 11-jarige Lacey Bennett, en vermoordde vervolgens haar broer John Paul Bennett (13), hun moeder en zijn partner Terri Harris (35), en Lacey’s 11-jarige vriend Connie Gent. Dat was op 19 september 2021.

De moordenaar vertelde rustig aan de politie dat hij nadien zichzelf met een broodmes in de borst en buik had gestoken.

Bendall pleitte woensdag schuldig aan de verkrachting en vier moorden bij Derby Crown Court. Hij gaat levenslang de gevangenis in.