Griepepidemie is officieel in het land

Er is officieel een griepepidemie in ons land. Dat blijkt woensdag uit het wekelijks griepbulletin van gezondheidsinstituut Sciensano en wordt bevestigd door viroloog Marc Van Ranst.

Vorige week werden voor het eerst deze winter de criteria voor een griepepidemie vervuld. Meer dan één op de vijf patiënten (22 procent) die bij een huisarts langsgingen voor griepachtige klachten, testte ook daadwerkelijk positief op influenza. Sciensano hanteert een drempel van 20 procent om over een griepepidemie te spreken.

Daarnaast lag de wekelijkse incidentie van huisartsconsultaties wegens bevestigde griepinfectie met 106 raadplegingen per 100.000 inwoners boven de epidemische drempel van 53 raadplegingen per 100.000 inwoners. Daarmee is aan beide voorwaarden voldaan om over een epidemie te spreken.

“Vooral de timing is opmerkelijk”, stelt Van Ranst. “In 2020 situeerde de piek van de epidemie zich namelijk pas half februari.”

Over welke variant van het influenzavirus momenteel de ronde doet en in welke mate het vaccin daartegen beschermt, is het volgens Van Ranst momenteel nog veel te vroeg om een uitspraak te doen.

Ook in Nederland

Niet alleen bij ons is er sinds vandaag sprake van een griepepidemie. Ook in Nederland is dat volgens het RIVM het geval.

In Nederland spreken ze van een griepepidemie als twee weken na elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft.

Blijf thuis

Griep of influenza is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het griepvirus. In de meeste gevallen kent de ziekte een weinig ernstig verloop, maar bij bepaalde risicogroepen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen. Blijf ook thuis als je ziek bent, geeft Sciensano als raad mee.

Sommige geneesmiddelen kunnen wel helpen om symptomen zoals spierpijn en hoofdpijn te verlichten.

Patiënten die behoren tot een risicogroep en ernstig zieke patiënten kunnen behandeld worden met antivirale middelen.

Antibiotica hebben geen plaats bij de behandeling van griep zonder verwikkelingen. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Griep wordt veroorzaakt door een virus.