Bart Nieuwkoop verwacht gebeten Oostende in de competitie: “Ze zullen gebrand zijn op revanche na bekeruitschakeling”

Bart, jullie klopten dinsdagavond Oostende met 2-1. Makkelijk was het niet, hé?

“Nee, zeker niet. We moesten er weer even inkomen. De eerste 20 à 25 minuten was Oostende scherper dan wij. We moesten er nog wat ingroeien, en dat deden we uiteindelijk ook wel. Na 25 minuten kwamen we meer aan de bal en kwamen we ook tot mogelijkheden.”

Jullie maken nochtans op het ideale moment de 1-0, maar dan volgt toch al snel die gelijkmaker.

“Ja, ze zetten ons steeds goed onder druk en misschien wilden we iets te geforceerd in de opbouw spelen. We werden vol onder druk gezet en toch zochten we de voetballende oplossing. Uiteindelijk is dat niet slecht, maar soms moet je wat realistischer zijn om onder de druk uit te komen. Al bij al was het wel een verdiende kwalificatie: we hadden de bovenhand en hadden ook meer mogelijkheden. Als we iets scherper waren, hadden we die mogelijkheden ook vaker kunnen omzetten in echte kansen.”

Was het moeilijk om jullie voor te bereiden op deze wedstrijd? Jullie lagen al sinds 13 november stil.

“Nee, uiteindelijk niet. We hebben een lekkere vakantie gehad die iets langer duurde dan normaal (twee weken, red.).Dat was goed, zo had ik wat extra tijd voor de familie. Daarna hebben we een goeie stage gehad in Alicante en we hebben er goed getraind. Ik denk dat je vandaag wel zag dat iedereen klaar was en fit oogde. In dat opzicht hebben we niet veel ingeleverd. Of ik het gemist heb? Ja, toch wel. Die vakantie deed deugd, maar eenmaal de wedstrijden weer komen, is dat toch ook wel leuk.”

Maandag spelen jullie opnieuw tegen Oostende, maar dan in de competitie. Een compleet ander gegeven?

“Ja, dat denk ik wel. Ze zullen er ook op gebrand zijn om revanche te pakken na hun uitschakeling. We moeten zorgen dat we tegen maandag geleerd hebben uit onze fouten uit de vorige wedstrijd, en dat we de goeie dingen meenemen.”

Een vraagje over het WK: heb je het van dichtbij gevolgd?

“Ja, natuurlijk. De uitschakeling van Nederland was echt zuur. We waren op stage toen de wedstrijd tegen Argentinië plaatsvond, en natuurlijk is het jammer. Maar uiteindelijk is Argentinië wel de verdiende winnaar, en het is gewoon prachtig voor Lionel Messi.”

Heb je gelachen met jouw Belgische ploegmaats toen de Rode Duivels meteen uitgeschakeld waren?

“Nee, niet echt. Vaak supporterden we voor het land waarvan we spelers in onze ploeg hadden. Toen het Nederland - Argentinië was, supporterden er ook heel wat Belgen voor Nederland. Uiteindelijk wil je de nationaliteiten binnen de ploeg het goed zien doen, het was allemaal erg leuk om te zien.”