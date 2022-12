Tectum Achel-speler Milan Dalli Cardillo betrokken bij zwaar verkeersongeluk op weg naar training

De 18-jarige Milan Dalli Cardillo geraakte dinsdag betrokken bij een zwaar verkeersongeval. De speler van Tectum Achel was op weg naar training en botste frontaal met een tegenligger. “Milan krijgt de beste zorgen en de vooruitzichten zijn dat hij helemaal zal herstellen”, verklaarde zijn club in een persbericht. “We kijken al uit naar zijn terugkeer in de Koekoek, hopelijk nog dit seizoen. Tectum Achel wenst Milan Dalli Cardillo, die dit jaar de overstap maakte naar de Lotto Volley League en zich met reuzensprongen ontwikkelde tijdens de eerste helft van het seizoen, een zeer voorspoedig herstel! Forza Milan! Forza Tectum Achel!”