Nu ook officieel: Ronde van Frankrijk begint in 2024 met stevige bergetappe in Firenze

De Ronde van Frankrijk start in 2024 in het Italiaanse Firenze, zo bevestigt organisator ASO woensdag. Het is de eerste keer dat La Grande Boucle vanuit Italië op gang wordt geschoten.

Het peloton is nog niet begonnen aan de Ronde van Frankrijk in 2023 of de startplaats van de volgende editie is al bekendgemaakt. De renners trekken voor het eerst naar Italië om daar aan hun Tour te beginnen. En daar zullen voor de klimmers erg tevreden mee zijn.

De eerste etappe op zaterdag 29 juni verbindt Firenze met Rimini (205 km) en er moet met 3.800 hoogtemeters door de Apennijnen al stevig worden geklommen. Een dag later gaat het vanuit Cesenatico naar Bologna (200 km). Onderweg liggen zes klimmetjes en kunnen de punchers hun slag slaan. Op dag drie rijden de renners vanuit Piacenza naar Turijn (225 km) en zijn de pure sprinters voor het eerst aan het woord.

Vanwege de Olympische Spelen in Parijs eindigt de Tour 2024 niet zoals de traditie het voorschrijft op de Champs-Elysées in de Franse hoofdstad, maar wel in Nice. Daar ligt op de slotdag, op 21 juli, de finish van een tijdrit die begint in Monaco. Vijf dagen later gaan de Spelen van start.