Kleutertjes van ‘t Goudhaantje in Binderveld te gast bij De Warmste Week

Vorige week gingen de kleutertjes van ’t Goudhaantje in Binderveld huis-aan-huis zelfgemaakte koekjes verkopen ten voordele van De Warmste Week. Woensdag gingen ze eigenhandig de opbrengst afgeven in Hasselt.

Ook in Binderveld hebben ze het hart op de juiste plaats. Speciaal voor De Warmste Week gingen de kleutertjes van ’t Goudhaantje zelfgebakken koekjes verkopen. Die gingen vlot van de hand en de actie bracht ruim 500 euro op. Op woensdag trokken de kinderen uit de derde kleuterklas van juf Debbie met een aantal ouders dan naar Hasselt. “Het was een geweldige ervaring voor de kinderen. Ze mochten ook zelf een filmpje opnemen met een presentator. William en Eliot uit onze klas hebben daarin onze actie geweldig uitgelegd. Voor Vik was het helemaal bijzonder, want hij verjaarde uitgerekend vandaag! Iedereen mocht ook nog op de foto met Ketnet-wrapper Sander Gilis. Voor ons de afsluiter van een geweldige dagje in Hasselt”, zo besluit juf Debbie. len