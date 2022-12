Ontgoocheling bij OHL-spits Mario Gonzalez na bekerexit: “We hebben hele grote kansen gemist”

LEES OOK. Storck mist debuut bij KV Kortrijk niet en wint meteen bekerduel op veld van OH Leuven

Er was nog hoop om het recht te zetten toen OH Leuven dinsdag in de 72e minuut 0-1 achter stond. Dan werd Hamza Mendyl echter uitgesloten voor een stevige charge. En weg was de hoop op de overwinning bij de Leuvenaars. “Tot de 70e minuut was de wedstrijd in evenwicht, maar toen kwam de rode kaart”, stelt Mario Gonzalez vast. “Het was misschien wel een fout, maar Hamza raakte wel de bal en er ging bovendien een overtreding op Mousa Tamari aan vooraf.” We kunnen ons daarbij aansluiten, al vergeet Gonzalez wel te zeggen dat de tackle onnodig wild was.

Bij OHL konden ze niet leven met de rode kaart. “De arbiter deed ‘n’importe quoi’”, volgens Gonzalez. “Dat is een van de voornaamste redenen waarom wij de wedstrijd verloren hebben, maar dat we in de eerste 70 minuten niet scoorden is natuurlijk wél onze eigen fout.” De Spaanse doelpuntenmachine is dus zo eerlijk om te erkennen dat hij en zijn ploegmaats zelf de opties hebben laten liggen om door te stoten. Tamari, Patris en Gonzalez zelf misten zeer stevige mogelijkheden.

“In de laatste meters waren we niet goed, dat is de eerlijke waarheid”, geeft Gonzalez ootmoedig toe. “In onze vorige wedstrijd was dat nochtans héél goed (OHL won met 5-0 van Seraing, red.). We hebben hele grote kansen gemist, vooral in de eerste helft. Het lag niet zozeer aan de afwerking, maar vooral aan de laatste pass. Als je niet scoort loop je altijd het risico om het deksel op de neus te krijgen en dat is gebeurd. Op het einde kregen we het moeilijk en slikten we nog twee bijkomende doelpunten.”

Wij dachten: misschien hebben die vijf weken zonder officiële wedstrijden er ook wel iets mee te maken. Miste OHL wat wedstrijdritme en daardoor wat scherpte voor doel? Gonzalez gaat niet akkoord met die stelling. “Daar heeft het niets mee te maken”, klinkt het. “Onze fysieke parameters waren supergoed. Het was gewoon een mindere dag in de laatste meters. Kan gebeuren.”

© BELGA

Geen troost

In het slot maakte Gonzalez maandag wel nog de eerredder. Hij kwam – toch nog eens herhalen – pas eind augustus in Leuven toe, en zit nu aan dertien doelpunten in veertien wedstrijden. Bijzonder straffe cijfers, maar de late treffer tegen KV Kortrijk vormde geen troost voor de Spanjaard. “Ik ben er niet blij mee, want ik heb zelf een grote kans laten liggen in het begin van de tweede helft. Ik heb gescoord, maar niet op de momenten dat het ertoe deed, en dat is nochtans waarvoor ik op het veld sta”, besloot hij streng.

Als straks, in de vroege zomer, de balans wordt opgemaakt van het seizoen van OHL, zal de beker het geheel alvast zeker niet richting positieve kant doen overhellen. Daarvoor is een uitschakeling in de achtste finales tegen het nummer zeventien in de competitie te zeer een teleurstelling. En dus is de opdracht nadrukkelijker dan ooit tevoren om de play-offs te halen. Momenteel zijn de Leuvenaars exact achtste. Maandag proberen Marc Brys en de zijnen op het veld van landskampioen Club Brugge in die top acht te blijven staan.