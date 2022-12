Remco Evenepoel maakt ook van Lombardije hoofddoel: “Ik wil er presteren en een streep trekken door wat er twee jaar geleden gebeurd is”

Uit handen van prinses Astrid ontving hij vanmiddag in het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Tegelijk liet Remco Evenepoel (22) ook al een beetje in zijn plannen kijken voor het wielerjaar 2023. In het rood omcirkeld op 7 oktober: de Ronde van Lombardije.

Remco Evenepoel werd vanmiddag in het Brussels stadhuis ontboden. Waar hij begin oktober op het balkon nog zijn dubbel Vuelta-wereldtitel mocht vieren voor een uitgelaten menigte kreeg hij deze keer de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Een jury van prominente atleten en ex-sporters kon uiteraard niet om het successeizoen van de eerste Belgische groterondewinnaar sinds 1978 en de eerste Belgische wereldkampioen in elf jaar tijd heen. “Het moet nu al de zesde of zevende prijs zijn die ik in ontvangst mag nemen, maar het went niet”, zei Evenepoel. “Deze is nog specialer omdat het in Brussel is én omdat het allemaal bekende sporters zijn die in de jury zitten. Zij kunnen sportprestaties nog beter inschatten.”

Niet in topvorm in Luik?

De blik ging ook al vooruit. Evenepoel mag in 2023 in zijn regenboogtrui nieuwe doelen achterna. En vier daarvan heeft hij nu al vastgelegd. “De grote doelen voor komend jaar worden de Giro, de Clasica San Sebastian, het WK tijdrijden en de Ronde van Lombardije. Luik-Bastenaken-Luik ligt ook al vast, maar ik weet nog niet in welke vorm ik daar aan de start ga staan. In functie van de Giro moet ik kort voor La Doyenne een lange hoogtestage afwerken en je weet nooit hoe je daar van terugkeert. We zullen dan wel zien hoe ik me voel, maar de focus ligt in eerste instantie op de Giro die twee weken later begint. Het zal sowieso bijzonder zijn om In Luik in mijn regenboogtrui te koersen, waar ik mijn eerste Monument won. Ik ga alles geven wat ik in me heb en als het kan, waarom dan geen tweede keer winnen.”

In 2020 kwam Evenepoel zwaar ten val in de Ronde van Lombardije nadat hij tegen een muurtje reed en in de afgrond terecht kwam. — © LAPRESSE

Dat Evenepoel zijn zinnen op de Giro en het WK tijdrijden zet, is niet nieuw. De Clasica San Sebastian is eind juli het ideale opstapje naar het WK in Glasgow, waar hij een nieuwe regenboogtrui hoopt te veroveren, maar dan vooral die in het tijdrijden. Dat hij daarna nog piekt naar de Ronde van Lombardije is een nieuw gegeven. Evenepoel heeft met die wedstrijd nog een rekening openstaan nadat hij er in 2020 zo zwaar ten val kwam. “Dit jaar zag ik het na het WK niet meer zitten om nog door te trekken tot aan de Ronde van Lombardije, dat doel heb ik bewust een jaar vooruit geschoven, naar 2023. Nu wil ik er me echt op concentreren, met als doel er sportief te presteren en te proberen winnen, maar anderzijds ook met een emotionele reden. Ik wil er een streep trekken onder wat er twee jaar geleden gebeurd is.”