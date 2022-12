LIVE. Kan KRC Genk zichzelf vroeg kerstcadeautje schenken met bekerzege tegen Anderlecht?

Na de WK-pauze trekt ook het voetbal in België zich weer op gang. KRC Genk krijgt meteen een topaffiche voorgeschoteld in de 1/8ste finales van de Beker van België. De fiere leider in de competitie krijgt het bezoek van Anderlecht, dat zijn seizoen zal moeten redden via de Croky Cup om nog uitzicht te hebben op Europees voetbal volgend seizoen. Volg hier live vanaf 20.45 uur of KRC Genk kan doorstoten naar de kwartfinales.