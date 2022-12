Sint-Truiden

Hoeveel keer Philip Blavier (28) en Joris Leclere (37) dit jaar al Kerstmis gevierd hebben? “Zeker dertig!” Wanneer ze er zin in hebben, worden in café ‘t Elfde Gebod in Zepperen de kerstspullen bovengehaald. “Tijdens de hittegolf zaten de klanten hier bij 36 graden kerstliedjes te zingen op het terras.”