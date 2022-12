Russische Aryna Sabalenka wil in 2023 opnieuw op Wimbledon staan: “Ik hoop echt dat ze zich wat meer openstellen”

Wimbledon bleef dit jaar als enige van de vier grandslamtoernooien verboden terrein voor tennissers uit Rusland en Wit-Rusland. De organisatoren van het prestigieuze grastoernooi ontzegden de spelers en speelsters uit die landen de toegang vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Aryna Sabalenka was een van de getroffen atleten en zij hoopt in 2023 er weer bij te zijn op de All England Club.