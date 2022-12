Lommelse oppositie en meerderheid vliegen elkaar in de haren: “Achterkamerpolitiek is niet veraf”

Op de gemeenteraad gingen oppositie en meerderheid in de clinch over het delegeren van bevoegdheden rond verkeer en personeel naar het schepencollege. Flexibiliteit is een belangrijke motivatie om aanvullende reglementen op het wegverkeer over te hevelen, volgens mobiliteitsschepen Sophie Loots (cd&v). “Het is van belang dat we snel op gewijzigde verkeerssituaties kunnen inspelen. Als voorbeeld wijs ik naar de Vlaamse uitrol van publieke laadpalen waarbij lokale overheden binnen de 30 dagen het aanvullend reglement moeten opstellen. We verwachten volgend jaar maar liefst 50 aanvragen. Heel wat andere gemeenten en steden gingen ons voor met deze aanpak.”

Mobiliteit

Oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) zag dit anders. “Hiermee verdwijnt het hele mobiliteitsbeleid van de gemeenteraad, terwijl we na vier jaar nog altijd wachten op een mobiliteitsvisie van het beleid.” Ook personeelszaken wordt gedelegeerd naar het schepencollege. Burgemeester Bob Nijs (cdv) motiveerde dat dit het beleid mogelijk maakt om flexibel in te spelen op samenwerking- en dienstverleningsmodellen. “Wel is er jaarlijks een rapportage aan de gemeenteraad. In Limburg voeren heel wat gemeenten deze regeling door, waaronder alle besturen met een Vooruit-burgemeester, met uitzondering van Wellen.” Oppositieraadslid Rina Ven (Samen Vooruit) verweet het beleid met deze regeling kritische vragen te willen ontwijken. “In belangrijke dossiers mogen we blijkbaar niet meer meedenken en wordt er beknot op het democratisch gehalte van de gemeenteraad. Kunnen we hier niet steeds meer spreken van achterkamerpolitiek?”

Oppositieraadslid Sooi Van Limbergen (PVDA) trad Samen Vooruit bij. “We hebben recent discussies gehad over belangrijke personeels- en mobiliteitsdossiers. Dat hebben jullie niet graag.” De meerderheid reageerde furieus. “Als ik kijk naar het verleden, dan hebben we van Vooruit hebben op dat vlak geen lessen te pikken”, sneerde schepen Karel Wieërs (N-VA).

(gvb)