GEMEENTERAAD. Oudsbergen investeert 1,7 miljoen euro in kinderopvang

Oudsbergen

Buitenschoolse opvang: “De kinderopvang Kadee in Opglabbeek is aan vernieuwing en uitbreiding toe”, zegt schepen van Patrimonium Kurt Plessers (cd&v). “Omdat basisschool Sint-Lambertus de bewegingsruimte van de nabijgelegen kleuterschool wil vernieuwen, sluiten we met hen een samenwerkingsovereenkomst: de gemeente betaalt 1,5 miljoen euro voor een nieuwe kinderopvang en de school bekostigt een extra bewegingsruimte. Later zullen we ook een overeenkomst opstellen om de bewegingsruimte multifunctioneel te gebruiken. De hele operatie zal over ongeveer twee jaar afgerond zijn. Ook in Louwel stappen we trouwens mee in de verbouwing van de kinderopvang bij De Zandloper. Daar investeren we ruim 200.000 euro.”

Commanderij Gruitrode: Vlaamse ministers Demir (N-VA) van Toerisme en Jo Brouns (cd&v) van Economie hebben de projectsubsidie voor de restauratie van de commanderij Gruitrode opgetrokken van een naar drie miljoen euro. Burgemeester Marco Goossens (cd&v): “De Commanderij wordt de meest noordelijke toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Deze site wordt in twee fases ontwikkeld. Eerst renoveren we de hoeve en er komt de nieuwe polyvalente ruimte. Ook de omgeving wordt aangepakt. Hiervoor investeren we zelf 9 miljoen euro. De opening is voorzien in 2024. Daarna volgt de restauratie van het kasteel. De totale investeringskost bedraagt 20,5 miljoen euro.”

Verloop personeel: Raadsleden Frieda Gijbels (N-VA) en Mark Geussens (Groen Oudsbergen) wierpen op dat er een groot personeelsverloop en ziekteverzuim zijn bij de gemeente: “Hebben jullie daar een verklaring voor?” Schepen van Personeel Jo Seutens (cd&v): “Het klopt dat sommige diensten hieraan onderhevig zijn, maar dit is zeker geen algemene trend. Met name de diensten onder de koepel Vrije Tijd hebben meer sturing nodig: door omstandigheden werken ze al een hele tijd zonder leidinggevende en bovendien ligt de werkdruk er - onder meer door de opstart na corona - erg hoog. We verhelpen deze situatie door zo snel mogelijk een nieuw diensthoofd aan te stellen en we gaan de dienst ook intensief ondersteunen via onze gezondheidsambtenaar. Die gaat aan de slag rond welzijn en veerkracht.”