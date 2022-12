Dan toch nog een film van ‘D5R’ op komst

Al sinds 2014 volgen jongeren de avonturen van Amber (Jamie-Lee Six), Kyra (Liandra Sadzo), Leyla (Angela Jakaj), Vincent (Thijs Antonneau) en Wout (Sander Provost). De eerste tv-seizoenen speelden zich af op een middelbare school in Vilvoorde, latere reeksen op een hogeschool in Gent. De serie besteedde vaak aandacht aan heikele onderwerpen zoals catfishing, sexting en drugsmisbruik. Aan het studentenleven van de vijf vrienden komt een einde en daarmee ook aan de reeks. De tweede film vormt het slotstuk. De opnames gaan in de lente van 2023 van start. De film zal later exclusief te zien zijn bij Streamz.

D5R begon destijds als serie op Ketnet. Toen de VRT in 2016 besliste om ermee te stoppen, leverde dat veel teleurgestelde fans op. Maar al gauw werd de reeks opgepikt door Telenet en later door Streamz. Ondertussen zijn er meer dan 200 afleveringen gedraaid. Ook enkele jaren geleden werd er al eens een film gemaakt.