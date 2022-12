Onze tv-tips: een voormalig president, arme kinderen en een gevangenisbewaker

Trump Takes on the World

Canvas, do, 21.20u

Fascinerend en ontluisterend. Journalist Tim Stirzaker laat insiders vertellen hoe Donald Trump het buitenlands beleid van de VS radicaal veranderde. Trump deed er alles aan om zijn America First-agenda waar te maken. De handel met China stond meteen onder druk, het klimaatakkoord van Parijs verwees hij naar de prullenmand en met Poetin zocht Trump toenadering. Een sterke reportage.

Children of Las Brisas

NPO2, do, 23.20u

Jarenlang was Venezuela een van de rijkste landen van Latijns-Amerika. Maar de voorbije twee decennia waren er allerhande problemen waardoor het in sneltempo een van de armste regio’s uit het continent werd. Deze bekroonde documentaire gaat over enkele tieners die ondanks de problemen in het land ervan dromen een professionele klassieke muzikant te worden. Ze hopen op een beter leven.

The Green Mile

VTM4, do, 20.35u

Nu Paul Edgecomb zijn dagen slijt in een bejaardentehuis, kijkt hij terug op zijn leven als gevangenisbewaker. Jarenlang heeft hij dienst gedaan in de ‘Dodengang’ van de Cold Mountain gevangenis. Een zeer goede verfilming van een van de succesvolle boeken van de wereldvermaarde auteur Stephen King. (tove)