Na de getuigenis van Nederlandse topschaatser Jutta Leerdam: welke impact heeft je menstruatie op (fysieke) prestaties?

De Nederlandse schaatser Jutta Leerdam haalde zondag de internationale pers omdat ze in Calgary goud won op het WK schaatsen. Nog meer bijzonder was misschien het feit dat de sportster zich uitsprak over haar menstruatieklachten die haar de dag voordien nog aan het bed genageld hielden. Topsporters laten zich maar zelden uit over de gevolgen van hun maandstonden op hun prestaties. Daarom was haar statement des te belangrijker. Maar wat kun je eigenlijk doen als je echt moet presteren tijdens menstruatie?