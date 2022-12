AWV voorziet 530 herhalingslichten in Limburg om fietsers veiliger te laten oversteken

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft het afgelopen jaar aan een 80-tal kruispunten in Limburg herhalingslichten op ooghoogte voor fietsers gehangen. Die zijn beter zichtbaar en zorgen zo voor meer veiligheid. Begin 2023 zullen er in onze provincie zo’n 530 herhalingslichten hangen op alle nodige locaties.

Herhalingslichten zijn kleinere, driekleurige verkeerslichten die op ooghoogte worden gemonteerd op de palen van verkeerslichten. Daardoor zijn ze beter zichtbaar voor fietsers die wachten om over te steken. Dat zorgt niet enkel voor meer verkeersveiligheid, maar ook voor extra comfort. Fietsers moeten immers niet meer constant omhoogkijken om de verkeerslichten in de gaten te houden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hing het afgelopen jaar op een 80-tal locaties in Limburg herhalingslichten op. Dat kadert in een van de speerpunten van het beleid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), namelijk veilige en comfortabele fietsvoorzieningen. “In het relanceplan fiets voorzag ik een budget van 500.000 euro voor de installatie van herhalingslichten op zo’n 80 locaties in Limburg. Door de veiligheid en het rijcomfort langs onze fietspaden te verhogen wil ik zo veel mogelijk Vlamingen aanzetten om vaker met de fiets op pad te gaan”, zegt Peeters.

Begin 2023 zal het AWV nog op ongeveer tien locaties de laatste herhalingslichten hangen. In totaal zullen er dat dan ongeveer 530 zijn in de hele provincie. Die hangen op alle 180 verkeerslichteninstallaties waar fietsers oversteken. siol