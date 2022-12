Uniek Jaarboek 2021 blikt terug op wat er reilt en zeilt in Lanaken

De Werkgroep Jaarboek Lanaken heeft de zesentwintigste editie van haar geesteskind weer klaar. Het Jaarboek 2021 is wellicht enig in zijn soort in Vlaanderen en biedt een schitterende terugblik op ‘Alles over Lanaken in woord in Beeld’.

Net als de voorbije 25 edities werd het 176 pagina’s tellende Jaarboek 2021 in de voorbije maanden zorgvuldig samengesteld door een redactieteam van een half dozijn Lanakenaren onder leiding van Mark Geenard. Ook nu weer nam Piet Paulissen de eindredactie voor zijn rekening. Hoofdredacteur Geenard: “Het uitgeven van een jaarboek stelt de werkgroep ieder jaar opnieuw voor enorme uitdagingen. Niet alleen is er de praktische realisatie van het boek maar vooral ook het vinden van de nodige financiële steun om het project te doen slagen. Ondanks de economische crisis en besparingen konden we ook nu weer rekenen op enorm veel goodwill en steun. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor.”

De vertraging die de uitgifte opliep, is grotendeels te wijten aan het nazinderen van de coronapandemie, waardoor het verzamelen van informatie en fotomateriaal niet altijd naar wens verliep.

Het ‘Jaarboek 2021’ blikt terug op de talrijke culturele, sportieve, economische, bestuurlijke, familiale en andere gebeurtenissen. Het is te koop aan 19,50 euro bij Fotoatelier De Havelaar, de Standaardboekhandel en bij de meeste dagbladhandelaars van Lanaken en is zonder meer een uniek geschenk voor al wie de eindejaarsfeesten - voor zichzelf of voor een ander - extra kleur wil geven.

(eva)