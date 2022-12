COPY THE LOOK. Gothic chic feestvieren als Wednesday Addams

Niet alleen wordt de Netflix-serie Wednesday druk bekeken. Ook de kleding van de eigenzinnige gelijknamige Addams-telg wordt vlijtig geanalyseerd en door menig fashionista gekopieerd. Een zwarte garderobe met gothic tinten is hipper dan ooit. En dat is vooral te danken aan de feestelijke jurk van het Franse modehuis Alaïa, die actrice Jenna Ortega droeg op het schoolbal. Helaas voor de fans is die exacte jurk amper nog te vinden. Niet getreurd: wij hebben enkele stijlvolle alternatieven op een rijtje gezet waarmee je het nieuwe jaar in ware Wednesday-stijl inzet.