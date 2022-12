Eruit in de beker, maar KV Oostende toch tevreden met prestatie op Union: “Er is enorm veel progressie gemaakt”

Opvallend veel positivisme bij KV Oostende na de bekeruitschakeling op Union. Dat was niet onterecht, want het geleverde spel toonde dat er gewerkt is tijdens de WK-break. Het verschil met de wanprestatie en 6-0 op Westerlo was hemel en aarde (en terug). Met dank aan enkele opvallende namen in de ploeg. “We moeten dit nog langer volhouden”, aldus Dominik Thalhammer.

Niemand die luidop vloekte, geen gesticulaties of andere vingerwijzingen na de 2-1 van Adingra dinsdagavond. We durven te stellen dat de bekeruitschakeling op Union nog niet zo slecht uitkomt voor KV Oostende. Daar hebben ze nu wel andere katten te geselen, én de prestatie van de Kustboys was eentje die we best wel konden pruimen. Verliezen en toch rust in de tent brengen, hoe kan dat? “Veel mensen zeiden na die pandoering op Westerlo (meer dan een maand geleden, red.) dat we het systeem met hoge druk niet konden spelen, maar ik ben ervan overtuigd van wel”, haalde Dominik Thalhammer zijn schouders op.

En het moet gezegd: Union was verrast door de agressie en druk die KVO tijdens het eerste halfuur op de mat legde. “We moeten eerlijk blijven: we geraakten niet onder hun druk uit”, sprak Union-coach Karel Geeraerts. Een mooi compliment van een ploeg die straks opnieuw Champions Play-offs haalt en in de 1/8ste finales van de Europa League uitkomt.

De Croky Cup is niet de focus aan zee. Dat is het behoud in de Jupiler Pro League, waar straks drie rechtstreekse dalers zijn. De bonus van vier punten oogt frêle, zeker omdat KVO maandag nog eens naar Union trekt. Op 7 januari volgt dan een zespuntenwedstrijd tegen Seraing. “Natuurlijk ben ik wel ontgoocheld dat we uitgeschakeld zijn, maar tegelijk is er plaats voor optimisme”, knikt Thalhammer. “Iedereen ziet dat we enorm veel progressie hebben gemaakt. We hebben daar de nodige tijd voor gehad. Het resultaat zagen we niet alleen in die goede oefenmatchen, maar nu ook op Union. Al ligt er natuurlijk ook nog werk op de plank.”

Zoals die hoge druk langer vasthouden. Want telkens Oostende ging jagen, kwamen de Brusselaars in de problemen. “En dan zaten ze vast”, weet Thalhammer. “Dat moeten we langer proberen vasthouden. Het zorgt voor gevaar en het geeft ons controle. En dan moeten we natuurlijk ook nog onze momenten grijpen.”

Mebude en Amade

Het optimisme voor de komende weken is dus aanwezig, en er was nog een opvallende vaststelling in het Dudenpark. Thalhammer grijpt terug naar namen die dit seizoen amper aan de bak kwamen. Stonden aan de aftrap: Mebude en Amade, twee jongens die volledig naar het achterplan verdwenen waren. Opvallend: ook Blessin, die hetzelfde systeem hanteerde, was grote fan van Amade. “Alfons is geen beest, maar hij is wél enorm slim. Zijn balveroveringen op het middenveld passen volledig in onze visie en manier van spelen. Ik was ook heel tevreden van Mebude. Voorin ging hij scherp jagen en voerde hij zijn taken tot in de puntjes uit. Hij zorgt voor snedigheid. Het kan de ploeg alleen maar helpen.”