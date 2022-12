Imitatie van ‘Wednesday’-dansje door Vlaamse Ella (11) gaat viraal: video al meer dan 46 miljoen keer bekeken

De Vlaamse Ella Kasumovic (11) viel twee jaar geleden op in ‘Belgium’s got talent’, goed voor een zogenaamde golden buzzer in de talentenshow. Vandaag staat ze opnieuw in de kijker: haar imitatie van de populaire dansscène uit de serie ‘Wednesday’ gaat viraal op sociale media.

Wednesday over de iconische Addams-familie is momenteel wereldwijd een enorme hit op Netflix. Vooral de dansscène van actrice Jenna Ortega (20), die de rol van Wednesday Addams vertolkt, gaat met veel aandacht lopen. Vooral op sociale media is een hype ontstaan rond het dansje op het nummer Goo Goo Muck van The Cramps. Velen proberen de dansscène na te spelen, maar het is misschien wel de video van Ella die het best scoort.

Het 11-jarige meisje uit Holsbeek transformeerde naar Wednesday en zet vervolgens een feilloze imitatie neer van de razendpopulaire scène. Haar video op Instagram is intussen meer dan 46 miljoen keer bekeken.

© Play4

Het is overigens niet de eerste keer dat Ella scoort met een dansvideo op sociale media. Eerder ging haar versie van de dans uit Encanto viraal.