IMF wil dat België volgend jaar zeker 4 miljard euro bespaart

Tijdens de opeenvolgende corona- en energiecrisissen hebben de overheden diep in de buidel getast om gezinnen en bedrijven te steunen. Daarnaast zijn er onder meer ook toegenomen uitgaven voor defensie en de vergrijzing.

Dat alles maakt dat het begrotingstekort in 2023 nog zal oplopen. Het IMF-missiehoofd Mark Horton benadrukt dat het Belgische tekort “ruim boven het niveau van voor de pandemie” ligt en ook ver boven een niveau waardoor de schuld zou stabiliseren.

Dat maakt België kwetsbaar voor nieuwe schokken, omdat de hoge schulden de begrotingsruimte beperken. Daarom is het volgens het IMF-team noodzakelijk dat ons land meteen de broeksriem aanspant: “het totale begrotingstekort zou in 2023 niet mogen stijgen en idealiter moeten worden teruggeschroefd”, luidt het. “Dit vergt een aanpassing met ongeveer 0,8 procent van het bbp of meer volgend jaar en een jaarlijkse aanpassing van vergelijkbare omvang of meer daarna, tot een tekort dat de schuld stabiliseert.”

Volgens Horton is er met name efficiëntiewinst te boeken bij de overheidsuitgaven. Hij pleit voorts voor bijkomende hervormingen van de belastingen, de pensioenen en de arbeidsmarkt.