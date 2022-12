Vijftiger breekt 2 ribben van vriendin tijdens ruzie: 2 jaar geëist

Volgens de Tongerse aanklager kaderen de feiten in een relatie met veel fysiek geweld. De man zou wel vaker dominant uit de hoek gekomen zijn. Op 2 juli liep een discussie uiteindelijk helemaal uit de hand. “Hij sloeg haar twee gebroken ribbel. Hij duwde haar in de zetel en ging op haar zitten”, aldus haar advocaat. “Zelfs na zijn contactverbod bleef hij feiten plegen en de familie stalken. Ze heeft een lange periode in angst geleefd.” De vrouw vraagt een morele schadevergoeding van 2.500 euro.

Bedreigingen

De procureur had het buiten het fysiek geweld ook over bedreigingen. “Hij dreigde dat hij haar kapot zou maken en dat hij er gerust voor in de gevangenis wilde gaan zitten.” De man kreeg een huis- en contactverbod maar omdat hij niet ophield, was de vrouw genoodzaakt om een camera aan de deur te installeren. Omdat de man eerder al veroordeeld was voor geweldsdelicten, riskeert hij vandaag een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.200 euro.

De raadsman van de vijftiger spreekt over een persoonlijkheidsstoornis bij zijn cliënt. “Als hij vernederd of benadeeld wordt, ventileert hij zijn emoties in bedreigingen en belagingen.” De advocaat stelt ook dat de ruzie niet alleen de schuld van zijn cliënt was maar wees ook op het drankgebruik van het slachtoffer. Hij vraagt een autonome probatiestraf.

Vonnis volgt op 18 januari.