Geen finale voor Matthias Casse op Masters in Jeruzalem

Matthias Casse, de vicewereldkampioen en nummer twee van de wereld in de categorie tot 81 kg, is er woensdag in Jeruzalem niet in geslaagd om de finale van de Masters judo te halen. Hij kampt rond 17 uur Belgische tijd voor brons, net als Gabriella Willems (-70 kg) en Sami Chouchi (-81 kg).

In de kwartfinale van de half middengewichten kon Matthias Casse op strafpunten nog winnen van Sami Chouchi (IJF 9) maar in de verlengingen van de halve finale moest hij de duimen leggen tegen de Iraniër Saied Mollaei (IJF 3), die uitkomt voor Azerbeidzjan. Na 1:16 in de Golden Score ontsnapte hij nog aan de nederlaag toen hij een waza-ari opliep, maar die werd op aangegeven van de videoref weggewuifd. Een minuut later volgde dan de fatale ippon waardoor de Hemiksemnaar naar de kamp voor brons tegen de Italiaan Antonio Esposito (IJF 22) werd verwezen.

Na zijn verlies in de kwartfinale tegen Matthias Casse won Sami Chouchi in de herkansingen met twee waza-aris van de Japanner Sataro Fujiwara (IJF 15) waardoor hij later op de dag voor de derde plaats uitkomt tegen de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 16).

Gabriella Willems (IJF 19) neemt het in de kamp voor brons op tegen de Japanse Saki Niizoe (IJF 3) nadat zij haar halve finale met twee waza-aris verloor van de sterke Oostenrijkse Michaela Polleres (IJF 10)