Natalina tovert huis om tot Engels kersthuis: “In juli was ik bij 35 graden mijn kerstballen al aan het ophangen”

Op het Wouterveld in Kozen (Nieuwerkerken) springt een bijzondere woning in het oog. Natalina Tavilla (48) toverde haar huis zowel langs de buiten- als de binnenkant volledig om tot een Engels kersthuis. “In juli, toen het buiten 35 graden was, stond ik al kerstballen op te hangen.”

“Ik hou gewoon heel erg van decoreren en van Kerstmis”, vertelt Natalina. “In het dagelijks leven ben ik heftruckchauffeur, maar door verschillende rugoperaties zat ik de voorbije jaren noodgedwongen vaak thuis. Zo ben ik dan begonnen met het verzamelen van kerstversiering in Engelse stijl. Ik zoek de spullen op tweedehandssites, maar ook in winkels en op beurzen. Sommige stukken liet ik speciaal overkomen uit Engeland of zelfs uit de Verenigde Staten.”

Het resultaat is een uitgebreide collectie. Natalina heeft dan ook iedere plekje in haar huis gedecoreerd. En dat kost tijd, veel tijd. “Ik ben al in de zomer gestart”, lacht Natalina. “Echt waar, in juli, toen het buiten 35 graden was, stond ik hier binnen kerstballen op te hangen. De kerstboom decoreren, houd ik voor het laatst. Die was in september ook al klaar.” Ook de tuin en voorgevel van Natalina’s huis zijn overvloedig versierd en verlicht. “Gelukkig kan ik op de hulp van mijn man Patrick rekenen. In totaal hangen hier zo’n 60.000 kerstlichtjes. De meeste zijn LED-lampjes, dus die zijn zuinig in verbruik. Maar ja, kerst is mijn hobby en hobby’s kosten nu eenmaal geld.”

Honderden bezoekers

Het is niet de eerste keer dat Natalina haar huis speciaal versiert voor Kerst. “Vorig jaar had ik het als een peperkoeken huisje gedecoreerd”, vertelt de kerstfan. “Veel mensen vroegen toen of ze binnen een kijkje mochten nemen. Op 3 en 4 december was iedereen hier welkom. We kregen honderden enthousiaste mensen over de vloer. Ze gingen ook graag op de foto met een echte Kerstman in onze levensgrote slee.“

Nog tot 6 januari 2023 is Natalina’s huis ondergedompeld in de kerstsfeer. “Ik schat dat we daarna drie volledige weken nodig hebben om alles weer af te breken”, lacht ze. “En daarna beginnen we al na te denken over een nieuw thema voor onze decoratie in 2023. We hebben nu al beslist dat bezoekers dan meerdere weekends welkom zullen zijn in ons kersthuis.” len