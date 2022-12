Elektriciteitskabels gestolen en dieven weg met geld en juwelen in Maasmechelen

Bij de politie van Maasmechelen kregen ze dinsdagochtend een melding van een diefstal van elektriciteitskabels op een werf in de Vredestraat.

Een bewoner van een huis in de Schriksheuvel stelde dinsdagnamiddag vast dat er en diefstal in de woning was gebeurd. De dader ging aan de haal met geld en juwelen die in de woonkamer lagen.

ppn