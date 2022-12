Auto slipt van de E314 in Maasmechelen

Op de E314 in Maasmechelen gebeurde in de richting van Maastrichting een ongeval. Een automobilist verloor woensdagochtend de controle over het stuur ongeveer een kilometer voor het viaduct en ging daarbij aan het slippen. Uiteindelijk kwam de wagen naast de snelweg in de berm tot stilstand. De hulpdiensten - brandweer en ambulance - kwamen ter plaatse.

